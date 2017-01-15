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Anayasa mesaisinde ikinci tur başlıyor

TBMM Genel Kurulunda, birinci tur görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüşmelere başlanacak.

15.01.2017 - 15:23
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Anayasa mesaisinde ikinci tur başlıyor

TBMM Genel Kurulunda, 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin birinci tur görüşmeleri 9 Ocak Pazartesi günü başladı.

ANAYASA GÖRÜŞMELERİNE 2 GÜNLÜK ARA

Birinci tur görüşmelerinin bugün tamamlanması halinde, TBMM İçtüzüğünün 93. maddesinde düzenlenen, "İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamaz" hükmü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tura başlanacak.

Anayasa mesaisinde ikinci tur başlıyor

İki günlük aranın ardından, anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinin 18 Ocak Çarşamba günü başlaması bekleniyor.

2'NCİ TUR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Çünkü, birinci turda, maddelerin oylamalarında 330'un altında dahi oy çıksa, madde ikinci turda 330 ve üzerinde oy almışsa kabul edilmiş sayılacak.

2'NCİ TURDA GÖRÜŞME AÇILMAYACAK

TBMM Genel Kurulunda, ikinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak, konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

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