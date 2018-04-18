taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.745
USD
4,0939
EURO
5,0664
ALTIN
177,08
PETR
71,8900

Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, erkene alınması gündeme gelen seçimlerle ilgili iddialı konuştu.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 04:23..
  1. Haberler
  2. Politika
Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor programında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ve AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer muhalefet partilerinin verdiği tepkiler tartışıldı.

"ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 55 ALIR"

Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, bu zamana kadar yapılan anketler üzerinden iddialı bir tahminde bulunarak şunları söyledi:

"Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."

Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dışişleri: AB Komisyon'nun Türkiye raporu objektif değil
Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu tarafından hazırlanan 2018 Türkiye Ülke Raporu ve Genişleme Stratejisi Belgesini eleştirdi.
Kılıçdaroğlu tapusuz evlere tapu sözü verdi
Girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, aynı sonuçları görmemek için kaçak yapılara tapu dağıtmayı göze aldı.
Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye'ye yatırım yapılmaz
Türkiye'de baskı ortamının hakim olduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı yatırımcının ülkeden kaçtığını söyledi.
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Sizin de bütçeniz olmalı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların da bir binasının ve bütçesinin olması gerektiğini savundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

Trump: Kim Jong-un ile görüşmek için sabırsızlanıyorum

33
İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi

İzmir'de eylem yapan CHP'liler, atılan işçileri görmedi

28
Netanyahu, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği için tarih verdi

Netanyahu, ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği için tarih verdi

21
Dışişleri: AB Komisyon'nun Türkiye raporu objektif değil

Dışişleri: AB Komisyon'nun Türkiye raporu objektif değil

3
Şarkılara ilham olan şair Cemal Sefa vefat etti

Şarkılara ilham olan şair Cemal Sefa vefat etti

11
Hurda otobüs öğrenciler için bilim merkezine dönüştü

Hurda otobüs öğrenciler için bilim merkezine dönüştü

7
Fransa Kupası'nda üçüncü lig takımı Les Herbiers finalde

Fransa Kupası'nda üçüncü lig takımı Les Herbiers finalde

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM