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Angelina Jolie'den Trump'a tepki

Trump'ın mülteci politikasını eleştiren Angelina Jolie, "Trump ateşle oynuyor" dedi.

03.02.2017 - 12:20
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Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie New York Times gazetesi için yazdığı bir makalede, ABD Başkanı Trump'ı konu aldı.

Yazısında mültecilerin savaşın hışmına maruz kalmış ve zalimlerin hedefi olmuş kadın erkek ve çocuklar olduğunu söyleyen Jolie, Trump’ın böylesi üst düzey bir kararla “terörist unsurları ABD’den uzak tutabileceği” iddiasına ilişkin şunları söyledi:

"KARARLARIMIZI KORKULARIMIZ DEĞİL, GERÇEK VERİLERE DAYANARAK ALMALIYIZ"

"Küresel mülteci krizi ve terörizm tehdidi karşısında sınırlarımızı nasıl koruyabileceğimiz üzerine düşünmemiz gerektiği doğrudur. Her devlet vatandaşlarının ihtiyaçları ve uluslarararası yükümlülükleri arasında bir denge kurmalıdır ama kararlarımızı korkularımız değil, gerçek verilere dayanarak almalıyız"

"ZAYIFI EZMENİZ GÜÇLÜ OLDUĞUNUZU GÖSTERMEZ"

Hepsi yabancı topraklarda doğmuş olan altı çocuğun annesi olduğunu hatırlatan Angelina Jolie, gururlu bir Amerikalı olarak ülkemizin bütün milletlerden çocuklar için güvenli olmasını isteyeceğini vurguladı. Jolie, dine dayalı ayrımcılığın ateşle oynamak anlamına geldiğini söyleyerek “zayıfı ezmenin güç göstergesi sayılamayacağını, zaten uzun süre detaylıca sorgulanan mültecilerin terörist olmak bir yana genellikle terör mağduru olduklarını” belirtti.

Angelina Jolie'den Trump'a tepki

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