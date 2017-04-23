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Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

TBMM 97 yaşında, devlet protokolü Ata'nın huzurunda..

23.04.2017 - 09:27
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Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

Meclis’teki törende ilk olarak Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir’i ziyaret etti.

ÖĞRENCİLER GÖNDERİLDİ

Devlet protokolünden önce çocuklar Ata'nın huzuruna çıktı. Yoğun kar yağışı yüzünden minikler okullarına gönderildi. Resmi tören sürüyor.

Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

BİNALİ YILDIRIM VE KEMAL KILIÇDAROĞLU DA ANITKABİR'DE

Saat 09:00 sıralarında Aslanlı Yol’dan gelen devlet erkanı Ata’nın huzuruna çıktı. Törene TBMM Başkanı yerine vekili Ahmet Aydın, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bazı bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

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