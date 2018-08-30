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Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, parti liderleri ve devlet erkanı katıldı.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 12:12..
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Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde kutlanıyor.

ASLANLI YOL'DA YÜRÜDÜLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve siyaset dünyasından çok sayıda isim Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

Başkan Erdoğan Ata'nın huzurunda VİDEO

ERDOĞAN ÇELENK BIRAKTI

Başkan Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törende hazır bulunan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve deftere yazdığı metni okudu.

Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"BU ZAFER ŞANLI TARİHİMİZİN ALTIN HALKALARINDAN BİRİ"

"Bugün millet olarak bağımsızlığımızın müjdesi olan Büyük Zafer'in 96’ncı yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı'nın liderliğinde sürdürülen destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer, şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir.

Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni


"TÜRK MİLLETİ BUGÜN DE İSTİKLALİNE CANI PAHASINA SAHİP ÇIKIYOR"

Türk milleti şehitlerimizin fedakârlıklarından, gazilerimizin cesaretinden, binlerce yıla sari kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır.

Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır.

Ruhun şad olsun."

Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni

Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni


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