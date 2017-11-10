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Anıtkabir'de Atatürk'e saygı duruşu

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde Anıtkabir'de tören düzenlendi.

10.11.2017 - 09:23
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Anıtkabir'de Atatürk'e saygı duruşu

Anıtkabir'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

SAYGI DURUŞU YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

Anıtkabir'de Atatürk'e saygı duruşu

"RUHUN ŞAD OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak mesajını okudu:  "Vefatının 79. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, hürmetle, saygıyla yadediyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak gördüğümüz Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda gece gündüz çalışmamızı sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir'de Atatürk'e saygı duruşu

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