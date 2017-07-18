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Anıtkabir’in imara açılacağı iddialarına Gökçek’ten yanıt

Melih Gökçek, Anıtkabir'in imara açılacağı iddialarıyla ilgili "mevcut durumu korumaktan bir şey yapılmadı" dedi.

18.07.2017 - 17:17
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Anıtkabir’in imara açılacağı iddialarına Gökçek’ten yanıt

Özellikle sosyal medyada kullanıcılar arasında hızla yayılan “Anıtkabir’in imara açıldı” iddiası üzerine Gökçek, Büyükşehir Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, Anıtkabir'de yapılan plan tadilatının gündeme gelmesinin nedeninin Mimarlar Odasının basına verdiği beyanat olduğunu belirtti.

Anıtkabir’in imara açılacağı iddialarına Gökçek’ten yanıt

"ÖYLE BİR SAÇMALIK OLABİLİR Mİ?"

Konunun sosyal medyaya "Anıtkabir'i yıktırmayız, ranta açtırmayız. Kimse Anıtkabir'e dokunamaz." gibi ifadelerle yansıdığını söyleyen Gökçek, "Kim dokunuyor? Öyle bir saçmalık olabilir mi? Söylediklerinin ve anlattıklarının hiçbir alakası yok. Yapılan iş sadece mevcut durumun tabiri caizse plana işlenmesinden ibaret." dedi.

Anıtkabir’in imara açılacağı iddialarına Gökçek’ten yanıt

MEVCUT DURUMU KORUMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADIK

Plan değişikliğini harita üzerinde anlatan Gökçek, şöyle devam etti: "Anıtkabir'in yasal sınırları olduğu bir alan var. Bu yasal alan bizim yaptığımız değil, oldum olası var olan bir alan. Bir de sit alanı var. Esas plan değişikliğinin yapıldığı alan sit alanı içerisinde. Fevzi Çakmak ile Akdeniz caddelerinin kesiştiği karşı köşede kalan bir yerde. Yani Anıtkabir alanının içerisinde olan bir yer değil. Bu yerin Anıtkabir ile fiilen bir ilişkisi yok. Askeriye bize, 'Binalarımızı meşru hale getirin, biz bunları yıkmayacağız.' diyor. Biz de plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik. Mevcut olan durumu korumaktan başka hiçbir şey yapmadık. Ayrıca biz Büyükşehir Belediyesi olarak talep etmedik. Talep eden Milli Savunma Bakanlığı. Buranın mülkiyeti de Milli Savunma Bakanlığına ait. Yapılan iş son derece meşru."

Anıtkabir’in imara açılacağı iddialarına Gökçek’ten yanıt

MİMARLAR ODASI REZİL OLDU

Gökçek, bir gazetecinin, "Mimarlar Odası bu kararı yargıya taşıyacaklarını söylüyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna, "Hiç durmasınlar. Şimdi rezil oldular. İşin doğrusunu hem basın toplantısında hem de Twitter'da ortaya koydum. Nesini mahkemeye verecekler? Verirlerse iyice rezil olurlar." cevabını verdi.

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