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Ankara Üniversitesi'ndeki terör sevicilerin oruç dayağı yalanı

Şırnak şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu afiş ve Türk bayrağını gören terör yanlısı öğrenciler üniversiteyi savaş alanına çevirdiler.

02.06.2017 - 23:20
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Ankara Üniversitesi'ndeki terör sevicilerin oruç dayağı yalanı

Bugün  Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde terör yanlısı öğrenciler olay çıkardı. Siyasal fakültesi içerisinde geçtiğimiz günlerde şehit olan 13 askerimizin isimleri ve Türk bayrağı yer alıyordu.

Bu durum terör yanlısı öğrencilerin zoruna gitti ve asıl bayrak ve afişi indirdiler. Ardından diğer öğrencilerden tepki geldi.

Ankara Üniversitesi'ndeki terör sevicilerin oruç dayağı yalanı(FOTOĞRAF: Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bulunan Türk bayrağı ve şehitlerimizin isimlerinin yer aldığı afiş)

Ankara Üniversitesi'ndeki terör sevicilerin oruç dayağı yalanı

(FOTOĞRAF: Terör yanlısı öğrencinin indirdiği afiş elinde bulunuyor)

'ORUÇ KAVGASI' ŞEKLİNDE LANSE ETTİLER

Ancak olaylar bu şekilde geliştiği halde Show TV ve Kanal D ana haber bültenlerinde olay, 'oruç kavgası' şeklinde lanse edildi. Bu kanalların haberlerine göre, kampüs içerisinde yemek yiyen öğrencilere diğer öğrencilerden tepki gösterildi. Ancak çok geçmeden çıkan olayların bu sebepten olmadığı anlaşıldı.

Terör sevicilerin oruç dayağı yalanı VİDEO

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