Ankara'da 10 bin parçalık müzayede

Aralarında Atatürk'e ait ıslak imzalı belgeler, Osmanlı döneminin son hattatlarından Halim Özyazıcı'nın iki adet hatıra defteri ile Konya'da 2. Meşrutiyet kutlamalarına ait fotoğrafın da olduğu 10 bine yakın parça, pazar günü Başkentte müzayedede satışa sunulacak.

Müzayedeyi düzenleyen Eski Zaman Sanat ve Kültür Merkezi'nin sahibi Korkut Erkan, bunun için yaklaşık altı ayı katalog çalışması olmak üzere bir yıldır yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.



Türkiye'nin dört bir yanındaki koleksiyonerlerin katkılarıyla Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait obje, eser ve ürünlerin yer aldığı 10 bine yakın parçadan oluşan iki ciltlik katalog hazırladıklarını belirten Erkan, şu bilgileri verdi:



"Eser sayısı bakımından dünyanın en büyük müzayedelerinden birini 28 Mayıs Pazar günü Ankara'da düzenleyeceğiz. Müzayedemizdeki birçok parça koleksiyonerleri heyecanlandıran nitelikte. Bunların başında Osmanlı döneminin son hattatlarından Halim Özyazıcı'ya ait iki adet hatıra defteri geliyor. 65 bin lira açılış fiyatıyla satışa sunulacak bu defterler, hem sanat eseri hem de tarihi nitelik taşıyor."





ATATÜRK'ÜN DOKTORUNUN GÖMLEĞİ DE SATIŞTA

Müzayedeye yurt içi ve dışından çok sayıda koleksiyonerin ilgi gösterdiğini aktaran Erkan, şunları kaydetti:



"Satışa sunacağımız birçok eseri koleksiyonerler ilk defa görecek. Bunlar arasında, Atatürk'ün imzaladığı kendisine ait portre fotoğrafı, yine Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Giritli Mehmet Reşat Efendi'ye imzalayarak verdiği İstiklal Madalyası beratı, Konya'daki Hükümet Meydanı'nda 2. Meşrutiyetin ilanı dolayısıyla kutlama yapan kalabalığın fotoğrafı öne çıkıyor. Ayrıca, Atatürk ve Afgan Kralı Nadir Şah'ın özel doktorluğunu yapan Prof. Dr. Kamil Rıfkı Urga'nın gömleği de müzayedemizde görücüye çıkacak. Bu gömleğin farklı bir hikayesi var. Afgan Kralı Nadir Şah 1933'te suikaste uğradığında onun yaşaması için ilk müdahaleyi yapan Prof. Dr. Kamil Rıfkı Urga'nın üzerinde bu gömlek bulunuyordu. Kralın kanlarının bulaştığı bu gömlekte günümüze kadar ulaştı."



İstanbul Boğazında yolcu taşımacılığı için kurulan Osmanlı'nın ilk anonim şirketi Şirket-i Hayriye'nin hisse senedi ile Galatasaray Lisesi'nin bronzdan tarihi okul tabelasının da müzayedenin dikkati çeken parçaları olduğunu dile getiren Erkan, Aşık Veysel, Zeki Müren ve Sadri Alışık'a ait fotoğrafların da pazar günü satışa sunulacağını söyledi.

KOLEKSİYONERLERİ ZORLU BİR MÜZAYEDE BEKLİYOR

Anadolu Antikacılar Derneği Başkan Yardımcısı, Koleksiyoner ve Yazar Necati Doğan da çok sayıda seçkin koleksiyonerin yaşadığı Ankara'nın böyle büyük bir müzayedeye ev sahipliği yapmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Müzayedenin gerek parça sayısı gerekse de satışa sunulacak eserlerin niteliği bakımından son dönemlerin en dikkat çekici çalışmalarından biri olacağını vurgulayan Doğan, şunları söyledi:



"Bir müzayede için 10 bin parça çok ciddi bir rakam. Bu parçaların bazılarının ünik olması ve ilk defa görücüye çıkmasını da göz önünde bulundurduğumuzda koleksiyonerleri zorlu bir müzayedenin beklediğini söyleyebiliriz. 3 bin 5 bin parçalık müzayedelerin bile 6-7 saat sürdüğünü düşündüğümüzde yaklaşık 10 bin parçalık bu müzayedenin 15 saate yakın sürmesi bekleniyor."