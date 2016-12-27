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Ankara'da Atatürk'ü anma töreni

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte Atatürk canlandırıldı.

AA | 27.12.2016 - 17:14
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Ankara'da Atatürk'ü anma töreni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Seğmenler Kortej Yürüyüşü" düzenlendi.

Ankara Garı önündeki Demokrasi Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Ulus'taki Atatürk Anıtı'nda son buldu. Geleneksel kortej yürüyüşüne, Ankara Seymenler Kulübü ve Ankara Kulübü derneklerinin üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara'da Atatürk'ü anma töreni

(Törende, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi canlandırıldı)

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, AA muhabirine, bu kültürü ve geleneği yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"SEĞMENLİK BİR OĞUZ KÜLTÜRÜ"

Demir, "Seğmenlik, bir Oğuz kültürü olup, Osmanlı'dan günümüze gelen, Atatürk ile birleşip özleşmiş ve Anadolu'da özellikle Ankara'da yaşanan bir kültürün geleneğidir. Seğmenler sadece oyun anlamında değil yaşayış anlamında da anılır." dedi.

Ankara'da Atatürk'ü anma töreni

Atatürk'ü Ankara'ya gelişinde 3 bin atlı ve 700 yaya seğmenin karşıladığını belirten Demir, o günü hatırlatmak amacıyla kortej yürüyüşüne atlı seğmenlerin de eşlik ettiğini kaydetti.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan ise seğmen alayının basit bir karşılama töreni olmadığını, ülkeyi içinde bulunduğu karanlıktan kurtaracak yeni bir liderin, Ankara halkı ve seğmenler tarafından seçilmesi anlamı taşıdığını vurguladı.

Kortejde yer alan seğmenlerden Türker Demir, bu yürüyüşe 26 senedir katıldığını bildirdi.

Ankara'da Atatürk'ü anma töreni

Seğmenliğin yaşam tarzı olduğunu, Ankara kültüründe ayrı yeri bulunduğunu dile getiren Demir, bu anlayışı gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini kaydetti. Demir, "Büyüklerimiz bizlere seğmenliği öğretti. Biz de onlardan aldığımız eğitimi, kültürü, büyüğe saygı, küçüğe sevgiyi yeni nesle öğretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik, seğmenlerin gösterisiyle tamamlandı.

Ankara'da Atatürk'ü anma töreni

Ankara'da Atatürk'ü anma töreni

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