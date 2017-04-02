Ankara'da Erdoğan ile Yıldırım'a yoğun ilgi

16 Nisan'da yapılacak referanduma 14 gün kala; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da toplu açılış törenine katıldı.

ANKARA KARARINI VERDİ

Erdoğan ve Yıldırım'ın konuşmalarını dinlemek için harekete geçen vatandaşlar, meydana adeta akın etti.

"ANKARA BÜYÜK KAHRAMANLIK GÖSTERDİ"

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Ankara, 15 Temmuz akşamında çok büyük kahramanlık gösterdi. Ankara, 15 Temmuz akşamında destan yazdı. Ankaralılar, can verdiler ama teröristlerin başkenti işgal etmesine izin vermediler." dedi.