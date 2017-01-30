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Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Katıldığı cenaze töreninde aracından halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, teröre karşı durduğu nokta yüzünden tepki gördü.

30.01.2017 - 15:01
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Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp krizi nedeniyle 55 yaşında vefat eden CHP Güdül İlçe Başkanı Uğur Öngay'ın cenaze törenine katıldı.

"TÜRK ASKERİ KATLİAMCIDIR DİYENLERİ.."

Tören alanında CHP Lideri'ne bir vatandaş tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun korumalar eşliğinde ilerleyen aracın yanına yanaşan vatandaş, "Türk askeri katliamcıdır diyenleri savunmasanız, çok mutlu olacağız" dedi.

Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki VİDEO

Vatandaşın bu tepkisinden sonra korumalar araya girdi, Kılıçdaroğlu'nun aracı yoluna devam etti.

Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP'NİN KATLİAM RAPORU

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların sürdüğü dönemde bölgeye giden CHP heyeti, devleti katliam yapmakla suçlamıştı.

Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP heyeti devleti katliamla suçladı haberi

Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

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