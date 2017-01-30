CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp krizi nedeniyle 55 yaşında vefat eden CHP Güdül İlçe Başkanı Uğur Öngay'ın cenaze törenine katıldı.
"TÜRK ASKERİ KATLİAMCIDIR DİYENLERİ.."
Tören alanında CHP Lideri'ne bir vatandaş tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun korumalar eşliğinde ilerleyen aracın yanına yanaşan vatandaş, "Türk askeri katliamcıdır diyenleri savunmasanız, çok mutlu olacağız" dedi.
Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki VİDEO
Vatandaşın bu tepkisinden sonra korumalar araya girdi, Kılıçdaroğlu'nun aracı yoluna devam etti.
CHP'NİN KATLİAM RAPORU
Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonların sürdüğü dönemde bölgeye giden CHP heyeti, devleti katliam yapmakla suçlamıştı.
CHP heyeti devleti katliamla suçladı haberi