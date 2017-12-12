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Ankara'da suya yüzde 5 indirim

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 16 ilçede su ve atıksu tarifelerinde yüzde 5 indirim kararı alındı.

AA | 12.12.2017 - 13:11..
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  2. Ekonomi

SU

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre; AK Parti grubunun önerisiyle Belediye Meclisi'ne gelen indirime ilişkin önerge, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. İndirimler, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

AÇMA KAPAMA İŞLEMİ YAPILAN ABONELER...

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, su fiyat tarifelerindeki değişikliğe ilişkin bilgi verdi.

Tuna, şikayetlere neden olan, ödenmemiş borcundan dolayı veya başka sebeplerden açma kapama işlemi yapılan abonelerden alınan 21,5 liralık ücretin, yaklaşık yüzde 30 indirim yapılarak 15 liraya, Bütünşehir Yasası ile bağlanan ilçelerde merkezde 13 lira, mahallelerde ise 12 liraya düşürüldüğünü kaydetti.

Bütünşehir Yasası ile büyükşehir sınırları kapsamına alınan 16 ilçede konut ve işyerlerinden alınan su ve atıksu bedellerinde yüzde 5 oranında indirim yapıldığını bildiren Tuna, şu açıklamalarda bulundu: "Yine 16 ilçede hizmet bedelini, merkezde 5 liradan 3 liraya, köylerde 5 liradan 2 liraya düşürüyoruz. Ankara genelinde bulunan mandıralarda da su ve atıksu bedelini yüzde 50 oranında düşürerek, 6,80 liradan 3,40 liraya çekiyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde halkımıza yönelik bu destek ve katkılarımız devam edecek. Ankaramıza hayırlı olsun."

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