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Ankaralı Turgut Adalet Yürüyüşü'nde

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olmak için yürüyüşe katılan Ankaralı Turgut, sanatçılardan beklenen desteğin gösterilmediğini savundu.

21.06.2017 - 12:20
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüş devam ediyor.

7 GÜN OLDU

Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'dan yola çıkan Kılıçdaroğlu, yürüşünün 7. gününe girdi.

ANKARALI TURGUT CHP'NİN YANINDA

Bazı milletvekili ve partililerin de eşlik ettiği CHP Lideri'ne sanat camiasından da bir destek geldi. Adalet Yürüyüşü'ne katılan Ankaralı Turgut, adaletin 80 milyonla olacağını ifade etti.

Ankaralı Turgut, "Bir kişiye adalet olmaz, 80 milyona adalet olur. Onun için ben, adaleti desteklemek için buradayım. Ama sanatçılardan beklenen destek yok" şeklinde konuştu.

Ankaralı Turgut Adalet Yürüyüşü'nde

Ankaralı Turgut Adalet Yürüyüşü'nde

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