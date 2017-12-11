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Ankara'nın misafiri: Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı, yaşanan uçak krizinden sonra 10. kez yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 09:25..
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Ankara'nın misafiri: Vladimir Putin

Türkiye ile Rusya arasında uçak krizinden sonra yaşanan gerilim, artık tamamen geride kaldı.

Amerika ve Avrupa'nın bu görüşmelerden duydukları rahatsızlığı açık bir şekilde dile getirmelerine rağmen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yine Ankara'da olacak.

MASADA NE VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşecek görüşmede, Kudüs ve Suriye konusu masaya yatırılacak.

Ankara'nın misafiri: Vladimir Putin

YÜZ YÜZE 10. GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşme, iki liderin uçak krizinden sonra yaptığı 10. görüşme olarak kayıtlara geçecek.

ORTA DOĞU'DA YENİ DÜZEN

Yüz yüze görüşmelerin yanı sıra sık sık telefonda da görüşen iki lider, Orta Doğu'da yeni dengelerin oluşturulması konusunda fikir birliğine ulaşmayı hedefliyor.

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