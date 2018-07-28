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Anne 3 aylık bebeğini arabada unuttu

Amerika'da işe giderken gündüz bakım evine teslim etmeyi unutan annenin arabanın arka koltuğunda bıraktığı üç aylık erkek bebeği sıcaktan hayatını kaybetti.

İHA | 28.07.2018 - 16:05..
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Aiden Miller isimli üç aylık bebeğini arabada unuttuğunu hatırlayan anne, geri dönüp arabasına bakınca bebeğinin hayatını kaybettiğini gördü. Acil servisi arayan anneye bebeğin kaldırıldığı Babtist Floyd Hastanesinde çocuğunun öldüğü söylendi.

KOKUDAN FARK ETTİ

Bebeğin babası Turner, karısının arabanın kapısı açtığı zaman duyduğu kokunun ne olduğunu anlamak için baktığında arka koltukta bebeğin ölmüş olduğunu gördüğünü söyledi.

Karısından ayrı yaşayan baba Turner, karısının iki çocuğunu ayrı bakım evlerine bıraktığını söyledi. İki yaşındaki kızını gündüz bakımevine bırakan anne bebeğini 4 km metre ötedeki gündüz bakım evine bırakmayı unuttu. Bebek Aiden Miller, New Alabama’da Ekspres Care Medical Center’de park edilmiş arabanın içinde ölmüş olarak bulundu.

Anne 3 aylık bebeğini arabada unuttu


"TEK TESELLİM DİĞER ÇOCUĞUM HAYATTA"

Baba Turner, “Bunun nasıl olduğunu hala anlamıyorum. Ama olmuş. Çocuğunu bu şekilde kaybeden bir ebeveynin hiçbir mazereti olamaz. Kalbim kırık tek tesellim diğer çocuğumun hayatta kalması. Acıkmadan ağlamazdı. Sesimi duyduğu zaman gülümserdi” dedi.

New Albany Polisi çocuğun ölümünü soruşturmaya başladı. Çocuğun ölümüyle ilgili halen bir tutuklama olmadığı belirtildi.

Anne 3 aylık bebeğini arabada unuttu


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