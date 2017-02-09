15 gün önce çiftlikte doğum yapan koyun telef olunca kuzusu da yetim kaldı.

KUZUNUN ALTINI BEZLİYORLAR

Annesiz kalan kuzuya Manisa'da çiftçilikle uğraşan Nebahat- Nihat Karaca ve 2 kızı, Şehzadeler ilçesindeki apartmanın birinci katındaki evlerinde bakmaya başladı. Aile kuzuyu biberonla besliyor, altını bezliyor.

EVİN MASKOTU OLDU

Günde 2.5 litre süt verilen ve 7 kez bezi değiştirilen kuzunun bakımını üstlenen ailenin kızı Sinem Ay Karaca, adını 'Benekli' koydu. Sinem Ay Karaca, "Ona gül gibi bakıyoruz. Aileden biri oldu. Altına bez bağladık. Doğal ortamına zor alışacak. Büyüyünce ne olacak bilmiyoruz" dedi.

Annesi ölen kuzuya evde bakıyorlar VİDEO















