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Annesiyle küs olan Hadise babasına sığındı

Annesi Gülnihal Açıkgöz’le arası açılan Hadise, babası Hasan Açıkgöz’ü Belçika’dan Türkiye’ye getirmeye çalışıyor.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 08:08..
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Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz, uyku ilacı içip intihara kalkışmıştı. Olaydan sonra Hadise'yi silen anne ve kız kardeşler küslüğe devam ediyor. Hatta Hadise ve annesinin intihar olayının ardından hiç konuşmadığı söylendi.

BABASINI YANINDA İSTİYOR

Kendini yalnız hisseden Hadise, Belçika’da yaşayan babası Hasan Açıkgöz’e sığındı. Popçu 11 yaşındayken annesinden boşanan babasını İstanbul’a getirmek için ikna etmeye çalışıyor. Popçu, bu zor günlerde kendisine destek olan babasının her daim yanında olduğunu yakın çevresiyle paylaşıyor.

"ANNEMLE BABAMIN AYRILIĞI BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Hadise bir röportajında şöyle demişti: "Beni en çok üzen annemle babamın ayrılığı… Babamla çok görüşemiyoruz ama konuşuyoruz. Ben biraz anneciyim."

Annesiyle küs olan Hadise babasına sığındı

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