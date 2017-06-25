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Antalya'da bayram

Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler, bayramın ilk saatlerini denizde geçirdi.

25.06.2017 - 10:28
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Hava sıcaklığının 34 dereceye yükseldiği kentte, Konyaaltı Plajı'nda yerli ve yabancı tatilciler, sahilde güneşlenip denize girdi.

Antalya'da bayram

SOLUĞU DENİZDE ALDILAR

Bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinden itibaren soluğu denizde alanlar, güzel havanın keyfini çıkardı. Anne ve babalarının eşlik ettiği çocuklar, denizin ve güneşin tadına vardı.

Antalya'da bayram

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 27 DERECE

Gençler ise sahil boyunca çeşitli sportif eğlencelere katılarak renkli dakikalar geçirdi. Bronzlaşmak isteyenler, şezlonglar üzerinde güneşlendi.
Deniz suyu sıcaklığının 27 derecede olduğu Antalya'da sıcaklığın ilerleyen günlerde artacağı kaydedildi.

Antalya'da bayram

Antalya'da bayram

Antalya'da bayram

Antalya'da bayram

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