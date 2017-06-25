Antalya'da bayram

Hava sıcaklığının 34 dereceye yükseldiği kentte, Konyaaltı Plajı'nda yerli ve yabancı tatilciler, sahilde güneşlenip denize girdi.

SOLUĞU DENİZDE ALDILAR

Bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinden itibaren soluğu denizde alanlar, güzel havanın keyfini çıkardı. Anne ve babalarının eşlik ettiği çocuklar, denizin ve güneşin tadına vardı.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 27 DERECE

Gençler ise sahil boyunca çeşitli sportif eğlencelere katılarak renkli dakikalar geçirdi. Bronzlaşmak isteyenler, şezlonglar üzerinde güneşlendi.

Deniz suyu sıcaklığının 27 derecede olduğu Antalya'da sıcaklığın ilerleyen günlerde artacağı kaydedildi.













