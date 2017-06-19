Antalya'da çöpten enerji üretilecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çöpten elektrik üretecek Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nin gelecek ay deneme üretimine başlayacağını bildirdi.





TESİSLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, geçen yıl kasım ayında temeli atılan, çöpten elektrik üretecek Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ndeki çalışmaları denetleyerek, bitme aşamasına gelen tesisle ilgili bilgi aldı.

Türel, tesisin medeni ve çağdaş ülkelere yakışır olduğunu ve kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

"ÇÖP ALTINDIR" SLOGANI

Yurtdışı ziyaretlerinde, özellikle Batı ülkelerinde "çöp altındır" sloganına şahit olduklarını vurgulayan Türel, "Artık Antalya da 'çöp altındır' sloganıyla çöpünden elektrik elde eden bir şehir haline geliyor." ifadelerini kullandı.







