taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.907
USD
3,4995
EURO
3,9173
ALTIN
140,72
PETR
47,1600

Antalya'da çöpten enerji üretilecek

Çöpünden elektrik üreten Türkiye'nin en büyük, en modern enerji üretim tesisi kuruluyor.

19.06.2017 - 11:01
  1. Haberler
  2. Gündem

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çöpten elektrik üretecek Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nin gelecek ay deneme üretimine başlayacağını bildirdi.

Antalya'da çöpten enerji üretilecek

TESİSLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, geçen yıl kasım ayında temeli atılan, çöpten elektrik üretecek Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ndeki çalışmaları denetleyerek, bitme aşamasına gelen tesisle ilgili bilgi aldı.

Türel, tesisin medeni ve çağdaş ülkelere yakışır olduğunu ve kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Antalya'da çöpten enerji üretilecek

"ÇÖP ALTINDIR" SLOGANI

Yurtdışı ziyaretlerinde, özellikle Batı ülkelerinde "çöp altındır" sloganına şahit olduklarını vurgulayan Türel, "Artık Antalya da 'çöp altındır' sloganıyla çöpünden elektrik elde eden bir şehir haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Antalya'da çöpten enerji üretilecek

Antalya'da çöpten enerji üretilecek

İlginizi Çekebilir
Hasan Cemal'in Adalet Yürüyüşü izlenimleri
Ankara'dan İstanbul istikametine 16 kilometre yürüyen Hasan Cemal, Adalet Yürüyüşü'nün Demirtaş için Edirne'ye uzatılabileceğini yazdı.
Londra'daki cami saldırısının ayrıntıları
Hedefte teravih namazından çıkanlar vardı. Namazın ardından cami çevresinde çığlık sesleri yankılandı.
Başbakan Yıldırım ile Çipras arasında 'mühendis' diyaloğu
Başbakan Yıldırım'ı karşılayan Yunanistan Başbakanı Çipras, "İkimiz de mühendisiz, sorunlara hızlı çözüm bulma imkanımız var" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü Alman basınında
Almanya'da yayın yapan Frankfurter Rundschau gazetesi, yürüyüşten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek bir muhalefet olduğunu yazdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

225
İran'dan Suriye'de DEAŞ hedeflerine füze saldırısı

İran'dan Suriye'de DEAŞ hedeflerine füze saldırısı

66
Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

50
ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

116
Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

26
Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltında

272
Londra'daki minibüslü saldırıya İngiliz basını kaza dedi

Londra'daki minibüslü saldırıya İngiliz basını kaza dedi

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM