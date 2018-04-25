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Antalya'da heykel festivali yapılacak

Antalya’da bu yıl 12’ncisi "Legend-Efsaneler" temasıyla düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapsamında 20 sanatçı, 10 bin ton nehir kumuyla 200 heykelin yapımını tamamladı.

İHA | 25.04.2018 - 10:51..
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Lara Halk Plajı’nda, her yıl nisan ayında dünyanın en önemli kum heykeltıraşlarının dokunuşlarıyla yapılan birbirinden değerli onlarca heykel sergisi, dünyanın en uzun süre ziyaret edilebilen kum heykel etkinliği olma özelliğini taşıyor.

10 BİN METREKARELİK ALANDA SERGİLENİYOR

10 bin metrekarelik alanda, 10 bin ton nehir kumunun özenle elenmesinin ardından dünyanın farklı ülkelerinden gelen 20 heykeltıraşın ellerinde şekillenen heykeller büyük beğeni topluyor.

Bu yıl, "Legend-Efsaneler" temasıyla 50’si alt olmak üzere 200 heykelin yapımında sona gelindi. 12 ay boyunca sergi alanını 150 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Antalya'da heykel festivali yapılacak

Festival Direktörü Cem Karaca, 12 yıllık tecrübeyle geliştirdikleri yapım teknikleri sayesinde daha dayanıklı kum heykelleri yapmayı başardıklarını belirtti.

İLGİNÇ HEYKELLER YAPIYORLAR

Heykeltıraşların ‘efsaneler’ teması ile heykellerini tamamlamak üzere olduğunu kaydeden Karaca, "Heykellerimizin yüzde 80’i tamamlandı. Farklı ülkelerden gelen sanatçılarımız suyla kuma şekil vererek birbirinden ilginç heykel yapıyorlar. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda 10 bin ton nehir kumu kullanılarak yaptığımız etkinlik, 1 Mayıs 2018 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açacak" diye konuştu.

Antalya'da heykel festivali yapılacak

“Efsaneler” teması çerçevesinde Hindistan, Yunanistan, İngiltere, İskoçya ve Türkiye’den farklı efsanelere yer verdiklerinin altını çizen Cem Karaca, "Burası dünyanın 12 ay boyunca ziyarete açık olan tek Kum Heykel Müzesidir. Güzel bir sezon geçireceğiz. 150 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz." dedi.

"ÖNEMLİ EFSANELER HAYAT BULDU"

Alanda dünyanın en önemli 20 heykeltraşının çalıştığını ifade eden Karaca, "Hindistan’dan Ganeşa heykeli, Tac Mahal, 300 Spartalı, Odin ve Thor, Eyfel Kulesi, Keops Pramidi, Machu Picchu, Aztek, Halikarnas Mozolesi, Artemis Tapınağı’nın yanında çocuk kahramanların heykelleri yaptık. 50 civarında alt temada, 200 heykel ve heykelcik alanımızda sergileniyor olacak" diye konuştu.

Antalya'da heykel festivali yapılacak

"ÇOCUKLAR DA HEYKEL YAPACAK"

Çocuklar için özel bir alan oluşturduklarını dile getiren Karaca, "Magic Sand Castle alanında 80 çocuğa kinetik kum kullanarak bir saatlik atölye programı uygulayacağız ve hayatlarındaki ilk kumdan heykellerini yapmış olacaklar." dedi.

Antalya'da heykel festivali yapılacak

ATATÜRK HEYKELİ DE TAMAMLANMAK ÜZERE

Karaca, ayrıca alanda Atatürk heykelinin yapımında da son aşamaya geldiklerini belirtti.

Antalya'da heykel festivali yapılacak

Antalya'da heykel festivali yapılacak

Antalya'da heykel festivali yapılacak

Antalya'da heykel festivali yapılacak

Antalya'da heykel festivali yapılacak

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