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Antalya'da 'mekik kelebeği' görüldü

Dünyada ender görünen "mekik kelebeği" Antalya Manavgat'ta görüldü. Kelebek, Akdeniz Üniversitesi'ne teslim edilecek.

DHA | 17.07.2018 - 16:04..
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Manavgat'a bağlı Side Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Kasım Gözüakça, dün akşam saatlerinde havuz başına konan bir kelebek gördü.

"MEKİK KELEBEĞİ" OLDUĞUNU ANLADI

Üzerini cam fanusla kapatarak hayvanı yakalayan Gözüakça, internette yaptığı incelemede, kelebeğin dünyada ender görülen türlerden biri olan, kamuflaj desenine benzer yapısına sahip, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken 'mekik kelebeği' olduğunu fark etti.

Antalya'da 'mekik kelebeği' görüldü

"AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NE TESLİM EDECEĞİZ"

Kasım Gözüakça, mekik kelebeğini ilk defa gördüğünü belirterek, "Havuz başında oturuyorduk, çok hızlı kanat çırpıyordu. İlk önce yarasa sandık, müşterilerimiz korktu. Yere konunca üstüne bir fanus kapatarak yakaladık. İlk defa gördüğümüz bir canlıydı, hemen internetten araştırdık. İlk olarak mekik kelebeği olarak tespit ettik. Askeri bir kamuflaja sahip ve dünyanın en hızlı kanat çarpan kelebeği olan bu canlıyı Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Bölümü'ne teslim edeceğiz" dedi.

Antalya'da 'mekik kelebeği' görüldü



Antalya'da 'mekik kelebeği' görüldü

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