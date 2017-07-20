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Antalya'da plajlar doldu

Alanya ilçesinde sıcak havanın etkisini artırmasıyla yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

20.07.2017 - 13:36
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Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 32 derece, nem oranının yüzde 68 olarak ölçüldüğü ilçede sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler plajları doldurdu.

Antalya'da plajlar doldu

SUYUN SICAKLIĞI 27 DERECE

İlçenin ünlü Damlataş ve Kleopatra plajlarına gelen tatilciler sıcaklığı 27 derece ölçülen suya kendilerini bıraktı. Bazı turistler denizin keyfini çıkarırken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da plajlar doldu

HAFTA SONU ARTACAK

Meteoroloji yetkilileri sıcak havanın hafta sonuna kadar artarak devam edeceğini belirtti.

Antalya'da plajlar doldu

Antalya'da plajlar doldu

Antalya'da plajlar doldu

Antalya'da plajlar doldu

Antalya'da plajlar doldu

Antalya'da plajlar doldu

Antalya'da plajlar doldu

Antalya'da plajlar doldu

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