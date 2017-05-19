Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da dünden bu yana devam eden yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Belek Turizm Merkezi'nde araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

HAFTA SONU ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Antalya'nın Serik, Alanya, Gazipaşa ve İbradı ilçelerinde son 24 saatte metrekareye yaklaşık 28 kilogram yağış düştü. Bölgede, yağışların hafta sonu da etkisini sürdüreceği aktarıldı.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.