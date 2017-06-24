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Antalya'da sıcaklık 38 derece

Sıcaklığın 38 derece ölçüldüğü Antalya'da yerli ve yabancı turistler sahil ile parkları doldurdu.

24.06.2017 - 15:48
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Deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da vatandaşlar ve Ramazan Bayramı için kente gelen tatilciler, sahil, park ve bahçeleri doldurdu.

SAHİLLER DOLDU

Kentte 38 dereceye ulaşan sıcak nedeniyle tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlemeye çalıştı. Jet skiyle gezinen ve su kayağı yapan tatilciler, denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler kitap okudu, bazıları da palmiyelerin gölgesinde yürüdü. Kimileri ise Varyant'ta yamaç paraşütü yaptı.

Antalya'da sıcaklık 38 derece

MUĞLA VE BODRUM DA ÇOK SICAK

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı Muğla'da 35, Burdur'da 34, Isparta'da 30 derece ölçüldü.

YAĞMUR BEKLENTİSİ YOK

Ramazan Bayramı boyunca bölgede yağış beklenmiyor. Nem ve sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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