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Antalya'da tatilcilerin buz yarışı

Alanya ilçesinde 45 derece sıcaktan bunalan tatilcileri serinletmek için otellerde buz yarışmaları düzenlendi.

02.07.2017 - 11:04
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Kestel Bölgesi'nde bulunan bir otel yöneticileri, havuzu dolduran yaklaşık 250 turist suya atılan buz kalıplarıyla serinletildi. Büyük buz kalıplarının yerleştirildiği havuz başında yarışma yapıldı.

Antalya'da tatilcilerin buz yarışı

TATİLCİLER BUZUN ÜZERİNE OTURUP KAYDI

Yarışmaya katılan tatilciler buzun üzerinde en uzun süre oturma, buz kalıplarıyla kayma yarışması yaptı. Buz kalıplarıyla yapılan yarışmada turistler serinlerken renkli görüntüler oluştu.

Antalya'da tatilcilerin buz yarışı

"ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Havuzdaki buz yarışmalarına katılan Alman 17 yaşındaki Selina Vrye, ülkesinden uçağa bindiği sırada Almanya'da yağmur yağdığını ve sıcaklığın ortalama 19 derece olduğunu söyledi. Alanya'ya geldiğinde aradaki sıcaklık farkını hissettiğini belirten Vrye, "Alanya'ya ilk tatile geldiğimiz zaman sıcaklık ülkeme göre yüksek ama normal sayılabilirdi. Fakat son 2 gündür aşırı sıcak. Duyduğumuza göre daha da artacakmış. Animasyon ekibinin buz kütleleri üzerine oturarak yaptıkları yarış soğuktu, fakat bizi bir anda serinletti. Çok hoşuma gitti, çok eğlendim" dedi.

Antalya'da tatilcilerin buz yarışı

"SICAKTA BUZLA BULUŞMAK MUHTEŞEM"

Rus 30 yaşındaki Lena Blajenkova, tatil için ilk kez geldiği Alanya'yı çok sıcak bulduğunu söyledi. Tatilinin çok eğlenceli geçtiğini anlatan Blajenkova, "Buz etkinliğine katıldım. Biraz üşüdüm fakat çok eğlendim, çok mutlu oldum. Bir Rus olarak soğuğa ve buza alışığım ama bu sıcakta buzla buluşmak muhteşem" diye konuştu.

Antalya'da tatilcilerin buz yarışı

Antalya'da tatilcilerin buz yarışı

Antalya'da tatilcilerin buz yarışı

Antalya'da tatilcilerin buz yarışı

Antalya'da tatilcilerin buz yarışı

Antalya'da tatilcilerin buz yarışı

Antalya'da tatilcilerin buz yarışı

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