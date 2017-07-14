Antalyalı sürücü, cipiyle girdiği plajdan çıkamadı

Sabah saatlerinde Muratpaşa İlçesi Lara Plajı'nda meydana geldi. Vedat Dedeoğlu, erkek ve kadın arkadaşlarının bulunduğu 07 CUL 05 plakalı ciple plaja geldi.
CİP, KUMA GÖMÜLDÜ
Dedeoğlu'nun sahile kadar gittiği cip kuma gömüldü. Dedeoğlu, ileri geri manevra yaparak çıkmaya çalışırken sahilde denize girenler durumdan rahatsız olup polisi aradı.
HALATALARLA ÇEKİLEREK ÇIKARILDI
Şikayet üzerine gelen polis inceleme başlatırken Dedeoğlu'nun yardımına cipi olan başka bir arkadaşı yetişti. Kuma çakılan cip, arkadaşının yardımı ile halatlarla çekilerek kurtarıldı.