Antalya'nın bayram nüfusu 4 milyon

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara gibi kentler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler Antalya'ya akın ediyor.

Antalya Havalimanı ve Antalya Otogarı'nda ciddi hareketlilik yaşanıyor. Özel araçlarıyla da binlerce tatilci, dünden itibaren kente gelmeye başladı.

KENT GİRİŞLERİNDE YOĞUN GÜVENLİK

Okulların kapandığı döneme denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle iç turizmde ciddi hareketliliğe yol açan bayram tatili döneminde birçok tatilci de 3.5 günlük resmi tatil dönemini, idari izinle birlikte 9 güne uzattı.

Antalya'nın Burdur, Isparta, Aksu ve Kemer girişlerinde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Gelen araçlar tek tek kontrolden geçiriliyor. Kent nüfusunun da Ramazan Bayramı'nda neredeyse iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

OTELLERDE YER YOK

Bayram döneminde Antalya'daki turistik tesis ve otellerin hem dış turizmin geçen seneye göre yüzde 60 daha üzerinde olması hem de bu bayramdaki iç turizm hareketliliği nedeniyle dolduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, "Kendi dostlarımıza bile otellerde yer bulmakta zorlanıyoruz. Gerçekten Lara, Kundu, Belek, Manavgat, Alanya bütün bölgelerimizde bütün oteller dolu ve ciddi bir hareketlilik var. Hem havayoluyla hem karayoluyla kente gelişler devam ediyor." dedi.

BAYRAM NÜFUSU 4 MİLYON

Nüfusu 2.3 milyon olan Antalya'nın bayram dönemindeki nüfusunun ise 4 milyon civarında olmasını beklediklerini açıklayan Vali Karaloğlu, "Hem iç hem dış turizm ve günübirlik gelip gidenlerle beraber çok yoğunluk olacak. Bütün ilçelerinde yoğunluk olacak. Aslında bu bizi memnun ediyor. Geçen sene turizmde sıkıntı yaşayan bir vilayettik. Bu sene bu sıkıntıyı inşallah hep beraber yaşamayız. Hem iç hem dış turizmde ne kadar bol misafir alabiliyorsak şehir olarak o kadar mutlu oluruz." dedi.

OTELLERDE YÜZDE 100 DOLULUK

Ramazan bayramı döneminde okulların da kapanmasının iç pazarda canlılık başlattığını açıklayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, zaten bu dönemin dış pazar açısından da en yüksek döneme denk geldiğini söyledi. Bayramda sadece Antalya değil tüm Ege ve Akdeniz kıyılarında doluluğun yüzde 100'e ulaştığını kaydeden Ayık, "Avrupa, Rusya, Almanya ve bütün kaynak pazarlarımızda, okul tatilleriyle birlikte yaz dönemi tatilleri de başladı. Dolayısıyla tüm bu kaynaklardan oluşan yoğun ilgi doluluğu sağladı." diye konuştu.



