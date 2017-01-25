taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.545
USD
3,8102
EURO
4,0974
ALTIN
147,47
PETR
54,7900

Anti Trump protestoları: 6 gazeteci yargılanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yemin Töreni'nde protestolara katılan 6 gazeteci yargılanıyor.

25.01.2017 - 14:27
  1. Haberler
  2. Dünya
Anti Trump protestoları: 6 gazeteci yargılanıyor

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ın 'Yemin Töreni' sırasında ülkenin birçok yerinde protestolar gerçekleşti.

Anti Trump protestoları: 6 gazeteci yargılanıyor

6 GAZETECİ YAKALANDI

Bu protestolarda sanatçılardan gazetecilere birçok kişi sokaklara dökülmüştü. Daha önce yakalanan 4 gazeteciyle birlikte 2 gazeteci de yakalandı.

Anti Trump protestoları: 6 gazeteci yargılanıyor

HAPİS VE PARA CEZASI ALACAKLAR

Toplamda 6 medya çalışanının ceza alabileceği belirtiliyor. Eğer gazeteciler ceza alırsa 10 yıl hapis cezası ve 25 bin dolar ceza alacak.

Mahkeme kararının Cantú, Hopard, Horse ve Keller için Mart ayının ortasında, Engel ve Rubinstein için ise Şubat ayında verileceği açıklandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlülerden referandumda evet kampanyası

Ünlülerden referandumda evet kampanyası

782
Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

51
Meltem Cumbul referandumda vereceği oyu açıkladı

Meltem Cumbul referandumda vereceği oyu açıkladı

498
CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

335
Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

48
TSK, Kuzey Irak'a girecek iddiası

TSK, Kuzey Irak'a girecek iddiası

96
DEAŞ'ın kadısı tutuklandı

DEAŞ'ın kadısı tutuklandı

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM