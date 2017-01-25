Anti Trump protestoları: 6 gazeteci yargılanıyor

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ın 'Yemin Töreni' sırasında ülkenin birçok yerinde protestolar gerçekleşti.

6 GAZETECİ YAKALANDI

Bu protestolarda sanatçılardan gazetecilere birçok kişi sokaklara dökülmüştü. Daha önce yakalanan 4 gazeteciyle birlikte 2 gazeteci de yakalandı.

HAPİS VE PARA CEZASI ALACAKLAR

Toplamda 6 medya çalışanının ceza alabileceği belirtiliyor. Eğer gazeteciler ceza alırsa 10 yıl hapis cezası ve 25 bin dolar ceza alacak.

Mahkeme kararının Cantú, Hopard, Horse ve Keller için Mart ayının ortasında, Engel ve Rubinstein için ise Şubat ayında verileceği açıklandı.