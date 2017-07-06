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AP, AB-Küba anlaşmasını destekliyor

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile Küba arasındaki tarihi işbirliği anlaşmasına yeşil ışık yaktı.

06.07.2017 - 11:07
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KÜBA

İnsan hakları ihlalleri durumunda anlaşma her an askıya alınabilir. Amaç Avrupa Birliği ile Küba arasında ticari ve siyasi işbirliğini geliştirmek. Anlaşma 2014 yılından bu yana müzakere ediliyordu.

İspanyol Avrupa milletvekili Elena Valenciano Amerika’nın Küba’ya uyguladığı ambargonun halka zarar verdiğini söyledi:

"ABD'NİN AMBARGOSU ZARAR VERİYOR"

“Küba’ya uygulanan Amerikan ambargosunu kınamamak tarihi değerlere aykırı bir durum. Avrupa Parlamentosu dahil bütün organizasyonlar bunu yaptı. Ambargo bölgesel boyutundan dolayı halka ve birçok Avrupa Birliği şirketlerine zarar veriyor.”

Avrupa Parlamentosu’nun onayı ile birlikte anlaşma geçici olarak yürürlüğe girdi. Anlaşmanın tamamen yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin onayı gerekiyor.

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