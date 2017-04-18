AP Başkanı'ndan idam açıklaması

İtalyan La Repubblica gazetesine bir söyleşi veren Antonio Tajani, Türkiye’de Pazar günü yapılan referandumu değerlendirdi.

"İDAM CEZASI AVRUPA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

İdam cezasının yeniden getirilmesi tartışmalarına da değinen Tajani, “İdam cezasının getirilmesi, Türkiye’yi geriye, 2004’e götürür. Bu, idam cezasını uygulamayan tek kıta olan Avrupa’nın kırmızı çizgisidir” diye sözlerini sürdürdü.

"TÜRKİYE İLE DİYALOGTAN VAZGEÇMEMELİYİZ"

Avrupa ile bağları koparmanın özellikle Türkiye için iyi olmayacağını öne süren Tajani, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyalog, onların da çıkarınadır, bizi birleştiren ticari anlaşmalarımızı düşünmek yeterli. Avrupa, otoriterlik riskine kararlı bir tepki vermelidir, ancak diyalogdan vazgeçemeyiz ya da sığınmacı krizini yönetmede, terörizmle mücadelede ve iş yapma konusunda birlik olduğumuzu unutmamalıyız. Bu üç tema, bizim kıtamız ve Türkiye için bugün çok önemli.”