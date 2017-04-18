taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.374
USD
3,6717
EURO
3,9303
ALTIN
152,23
PETR
54,8100

AP Başkanı'ndan idam açıklaması

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, "İdam cezasının getirilmesi, Türkiye’yi geriye, 2004’e götürür." dedi.

18.04.2017 - 20:30
  1. Haberler
  2. Dünya
AP Başkanı'ndan idam açıklaması

asd

İtalyan La Repubblica gazetesine bir söyleşi veren Antonio Tajani, Türkiye’de Pazar günü yapılan referandumu değerlendirdi.

"İDAM CEZASI AVRUPA'NIN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

İdam cezasının yeniden getirilmesi tartışmalarına da değinen Tajani, “İdam cezasının getirilmesi, Türkiye’yi geriye, 2004’e götürür. Bu, idam cezasını uygulamayan tek kıta olan Avrupa’nın kırmızı çizgisidir” diye sözlerini sürdürdü.

"TÜRKİYE İLE DİYALOGTAN VAZGEÇMEMELİYİZ"

Avrupa ile bağları koparmanın özellikle Türkiye için iyi olmayacağını öne süren Tajani, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyalog, onların da çıkarınadır, bizi birleştiren ticari anlaşmalarımızı düşünmek yeterli. Avrupa, otoriterlik riskine kararlı bir tepki vermelidir, ancak diyalogdan vazgeçemeyiz ya da sığınmacı krizini yönetmede, terörizmle mücadelede ve iş yapma konusunda birlik olduğumuzu unutmamalıyız. Bu üç tema, bizim kıtamız ve Türkiye için bugün çok önemli.”

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de polisleri taşıyan helikopter düştü

Tunceli'de polisleri taşıyan helikopter düştü

224
BBC/CNN Taksim'de canlı yayın araçlarını hazırladı

BBC/CNN Taksim'de canlı yayın araçlarını hazırladı

447
Tunceli'de düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

Tunceli'de düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

192
Gezi olaylarının sponsoru olarak bilinen Soros Türkiye'de

Gezi olaylarının sponsoru olarak bilinen Soros Türkiye'de

515
Kurtlar Vadisi ekibi yeni film çekiyor

Kurtlar Vadisi ekibi yeni film çekiyor

124
Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

116
Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

356
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM