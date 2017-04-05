AP Brexit tasarısını oylayarak kabul etti

İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğini sonlandırmak adına birlik mevzuatının 50. maddesini işletmesinin ardından Avrupa Parlamentosu da Çarşamba sabahı ‘Brexit’ tasarısını oylayarak kabul etti.

133 ‘Hayır’a karşı 516 ‘Evet’ ile kabul edilen metin AP’nin ayrılık müzakerelerinde ciddi bir söz hakkı olduğunu kayda geçirmiş oldu. Oylama sonrası liberal grup lideri Guy Verhofstad düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMELİ"

“Verilen tüm sözler ve yükümlülükler yerine getirilmeli. Bununla birlikte müzakereler boyunca ortaya çıkabilecek arızi yükümlülükleri de tabi sayıyoruz. Prensipler üzerinde ne kadar anlaşırsak müzakere süreci ve sonucu da o kadar kolay olur. Bu nedenle Brexit’in finansal faturası ile ilgili metinde net bir rakam yok. Bu da prensipler üzerinden gidilerek netleştirilecek.”

BREXİTÇİLER MEMNUN DEĞİL

İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkmasında baş rol sahibi olan siyasetçi Nigel Farage oylamanın sonucu ve kabul edilen tasarının içeriğinden memnun değil. Alman arabaları, Fransız şarapları ve Belçika çikolataları almak zorunda olmadıklarını ifade eden Farage, AP üyelerine de sert bir dille tepki gösterdi:

"BU ADAMLAR MAFYA"

“Bu adamlar kelimenin tam anlamıyla mafya. Bize 60 milyar Euro verin yoksa sizinle müzakere dahi etmeyiz diyorlar. Bu rakam açıkça havadan uydurdukları bir rakam ve kurucu anlaşmalarda yeri olmayan bir şey. 2 yıl içinde bizim hiçbir yükümlülüğümüz kalmayacak.”

60 milyar rakamı şimdilik sadece sözel olarak dillendiriliyor ve metinde yer almıyor ancak AB, İngiltere’nin bu süreç içerisinde üçüncü taraflarla ticaret anlaşması yapmasını dahi istemiyor.