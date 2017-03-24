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AP Daily Sabah'ın dağıtımını yasakladı

Avrupa Parlamentosu'nda(AP) alınan bir kararla Sabah'ın Avrupa baskısı Daily Sabah'ın dağıtımı yasaklandı.

24.03.2017 - 19:38
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AP Daily Sabah'ın dağıtımını yasakladı

Hollanda'lı Hristiyan Demokrat Avrupa Parlementosu (AP) Milletvekili Jeroen Lenaers'ın girişimleri sonrası, AP Başkanı Antonio Tajani Daily Sabah'ın parlamento içerisinde dağıtımını yasaklayan bir karar aldı.

Yaptığı haberlere, AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunu sorgulayan Daily Sabah, bizzat AP başkanı tarafından daha önce benzeri görülmemiş bir uygulamayla AP'de yasaklandı.

AP BASIN MÜDÜRÜ DOĞRULADI

Sabah'a konuşan AP Basın Müdürü Marjory van den Broeke, gazetenin yasaklanmasını teyit etti. Alınan kararın gerekçesi hakkında yorum yapmaktan kaçınan Broeke, Daily Sabah'ın bir takım AP milletvekilleri tarafından istenmeyip, yasaklanmasını talep ettiğini belirtti.

Daily Sabah'a engelin arkasında FETÖ lobisi var VİDEO

"KARARIN ARKASINDA FETÖ VAR"

Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetenin yaklaşık 3 yıldır parlamento üyelerine gönderildiğini ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını ancak Hollanda'yla ilgili yapılan haberlerden sonra Hollandalı vekillerin gazetenin dağıtımını engellemek için verdiği önergeyle yasağın geldiğini söyledi.

AP Daily Sabah'ın dağıtımını yasakladı
(Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz)

Hollandalı bir vekilin yapmış olduğu şikayet mektubuna ulaştıklarını dile getiren Karagöz, şu bilgileri verdi: "Hollandalı vekil, Daily Sabah gazetesinin 'nefret yayını' yaptığını ifade ediyor. Bazı Hollanda vatandaşlarını da buna örnek olarak gösteriyor. Bu vatandaşlar dediği kişiler de aslında Hollanda'daki FETÖ yapılanması. FETÖ yapılanmasına ilişkin haber yaptık. Hollandalı vekil bundan rahatsız oldu. Dolayısıyla vekili incelediğimizde, bu kişinin ülkesindeki FETÖ yapılanmasıyla sürekli ilişki içinde olduğunu ve onların söylemlerini Türkiye'ye karşı kullandığını görüyoruz. Hapiste olan bazı FETÖ mensuplarının savunmasıyla ilgileniyor. Onlara ilişkin yapmış olduğu çalışmalarla biliniyor. Dolayısıyla Daily Sabah gazetesinin Avrupa Parlamentosunda yasaklanması kararının arkasında FETÖ lobisini görüyoruz. FETÖ'nün bir şekilde etki ettiği, satın aldığı bazı siyasilerin etkisini görüyoruz. AP Başkanı açısından da oldukça utanç verici bir karar."

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