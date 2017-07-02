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AP'de Kohl için Onur Töreni

Strazburg'daki AP binasında 16 Haziran'da hayatını kaybeden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl için Avrupa Onur Töreni düzenlendi.

02.07.2017 - 04:57
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Törende konuşma yapan AP Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) tarihi açısından Kohl'ün bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Açtığı yolda yürüyerek Avrupa'nın birliğini tamamlamalıyız." ifadesini kullandı.

"BİRLEŞMENİN HER AŞAMASINDA EMEK VEREN BİRİYDİ"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Kohl'ün, AB'nin Avrupa kıtasının doğusuna açılmasının mimarı olduğunu vurgulayarak, "Sadece Almanya'nın birleşmesinin mimarı değil aynı zamanda birleşmenin her aşamasında emek veren biriydi." diye konuştu.

AP'de Kohl için Onur Töreni

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da "Bir Polonyalı olarak Kohl benim için çok şey ifade ediyor. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılışı haberini Varşova'da vermişti." dedi.

KOHL'ÜN KONUŞMASI YAYINLANDI

Törende Kohl'ün "Kendine güvenen ve güçlü bir Avrupa'ya ihtiyacımız var, bizim Avrupa'nın birliğine ihtiyacımız var." sözleriyle başlayan konuşması yayınlandı.

Eski İspanya Başbakanı Felipe Gonzalez, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev de törende konuşma yapan yetkililer arasında yer aldı.

AP'de Kohl için Onur Töreni

Gonzalez, Kohl'ün İspanya'nın AB'ye entegre olmasında büyük emeğinin bulunduğuna işaret ederek, "O asla Alman bir Avrupa'dan bahsetmedi, hep Avrupalı Almanya'dan söz etti." ifadesini kullanırken, Clinton "Bize bıraktığın en büyük miras, ilerlemek, inşa etmektir. Gerileme ve var olanı yıkma değildir. Bize bu dersleri miras bıraktın, rahat uyu dostum." diye konuştu.

"SAVAŞIN ÇOCUĞUYDU"

Medvedev de "Helmut Kohl savaşın ne olduğunu biliyordu, savaşın çocuğuydu, birliğin ve beraberliğin anlamını hepimizden iyi biliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kohl'ün zor zamanlarda halkın karşı çıkmasına rağmen cesur kararlar alan bir lider olduğunu kaydederek, "Kohl sınırlar veya duvarlar yerine köprüleri tercih etti. AB, nefrete karşı durmayı başarmış cesur insanların eseridir." yorumunu yaptı.

MERKEL: ALMANYA İLK DEFA TÜM KOMŞULARIYLA BARIŞ İÇERİSİNDEYDİ"

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Kohl'ün görev süresinin sona erdiği 1998'de Almanya tarihinde bir ilkin yaşandığını hatırlatarak, "Almanya ilk defa tüm komşularıyla barış içerisindeydi." dedi.

AP'de Kohl için Onur Töreni

Merkel, Kohl olmasaydı şu an milyonlarca kişinin bulundukları yerde olamayacağını ve AB'nin farklı bir durumda olacağını vurguladı. Merkel konuşmasını Kohl'e atfen "Bana verdiğin şans için teşekkür ederim." sözleriyle noktaladı.

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