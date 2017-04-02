Apple hız patenti aldı

Araç kullanımı sırasında teknolojik cihazlarla ilgilenmenin dikkati dağıtarak kazalara neden olduğu biliniyor. Apple, aldığı yeni patentle bu durumu minimuma indirmeyi amaçlıyor.

HIZ SENSÖRÜ SAYESİNDE KULLANICININ ARAÇ SÜRÜP SÜRMEDİĞİ TESPİT EDİLECEK

Artık Apple Watch gibi giyilebilir teknoloji cihazları hız sensörü sayesinde kullanıcının o anda araç sürüp sürmediğini tespit edebilecek.

SÜRÜCÜNÜN DİKKATİNİN DAĞILMASI ENGELLENCEK

Cihaza bildirim geldiğinde ses ve ekran ışığı hız kesilene kadar durdurulacak ve sürücünün dikkatinin dağılması engellenecek.