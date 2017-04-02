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Apple hız patenti aldı

Apple, teknolojinin sebep olduğu trafik kazalarını azaltmak için yeni bir patent aldı.

02.04.2017 - 13:44
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Araç kullanımı sırasında teknolojik cihazlarla ilgilenmenin dikkati dağıtarak kazalara neden olduğu biliniyor. Apple, aldığı yeni patentle bu durumu minimuma indirmeyi amaçlıyor.

Apple hız patenti aldı

HIZ SENSÖRÜ SAYESİNDE KULLANICININ ARAÇ SÜRÜP SÜRMEDİĞİ TESPİT EDİLECEK

Artık Apple Watch gibi giyilebilir teknoloji cihazları hız sensörü sayesinde kullanıcının o anda araç sürüp sürmediğini tespit edebilecek.

Apple hız patenti aldı

SÜRÜCÜNÜN DİKKATİNİN DAĞILMASI ENGELLENCEK

Cihaza bildirim geldiğinde ses ve ekran ışığı hız kesilene kadar durdurulacak ve sürücünün dikkatinin dağılması engellenecek.

Apple hız patenti aldı

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