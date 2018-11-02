Apple Türkiye'deki beklentilerini düşürüyor

Teknoloji harikası olarak görülen ve bir telefondan çok yaşam tarzı haline getirilen Apple, Türkiye'deki cazibesini yavaş yavaş yitiriyor. Bunun en büyük delili ise apple'ın CEO'su Tim Cook'un açıklamaları.

Apple'ın CEO'su Tim Cook yaşanan kur dalgalanması nedeniyle gelişmekte olan ülkelerdeki hedeflerini tutturamayacaklarını açıkladı.

TELEFON FİYATLARI CEP YAKIYOR

Türkiye'deki bu durumun iki sebebi bulunuyor. İlk sebep Apple'ın Türkiye'ye uyguladığı fiyat politikası. Özellikle fiyatları neredeyse 2 katı oranla zamlayan Apple, bu noktada büyük tepkiyle karşılaştı.

Onbinlere liraya telefon satan Apple'dan, en sadık kullanıcılar bile vazgeçmeye başladı.

ERDOĞAN'IN BOYKOT ÇAĞRISI

Tim Cook'un sözlerine sebep olan bir diğer olay da Başkan Erdoğan'ın Apple'ı boykot etme çağrısı. Daha önce Apple'a karşı asyalı veya yerli markaların alınması çağrısında bulunan Erdoğan'ın bu sözleri toplum genelinde önemli oranda karşılık buldu. Bu iki etkenin birleşmesi Tim Cook'u rahatsız edecek derecede satışların düşmesine yol açtı.

APPLE'A TEPKİ

Apple son zamanlarda uyguladığı fiyat ve teknoloji konularında oldukça fazla eleştiri alıyor. Özellikle yeni çıkan telefonlarda önemli değişiklik yapılmaması buna etki ediyor.