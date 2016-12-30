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Apple üretim adresini değiştiriyor

2017'nin ilk ayında Beyaz Saray'daki görevine başlayacak olan Trump'ın ABD'ye dön çağrısı yaptığı Apple'ın üretim adresi değişti..

30.12.2016 - 12:54
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Teknoloji devi Apple, üretimi Hindistan'a kaydırmak için tesisler kuruyor.

ÜRETİMİ HİNDİSTAN'DA YAPACAK

Mashable'da yer alan habere göre, iPhone'a dair birçok önemli parçayı da bu ülkede üretecek. Apple üretim adresini değiştiriyor

Bu haber akılları ilk "Apple'ın bu hamlesi ne gibi değişikliklere yol açacak? Ürün fiyatları artacak mı?" sorusunu getirdi.

iPHONE 8 DAHİL YENİ ÜRÜNLERİN FİYATI YENİDEN DÜZENLENEBİLİR

En hızlı gelişen marketlerden biri olan Hindistan'da yapılacak üretim ile maliyetlerin düşebileceği belirtiliyor. Düşen maliyet sonucunda iPhone 8 dahil yeni ürünlerin fiyatları da buna göre yeniden düzenlenebilir.

Apple üretim adresini değiştiriyor

NİSAN 2017'DE HİNDİSTAN'DA ÜRETİME BAŞLAYACAK

Apple'ın Hindistan'daki üretimine Nisan 2017 itibari ile başlaması bekleniyor.

Apple üretim adresini değiştiriyor

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