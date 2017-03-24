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Apple'ın Siri'si hayat kurtardı

İngiltere'de dört yaşında bir çocuk Apple'nın Siri uygulamasını kullanarak polisten ölmek üzere olan annesi için yardım istedi.

24.03.2017 - 17:20
  1. Haberler
  2. Teknoloji

siri

Londra'da dört yaşındaki bir çocuk, annesinin yere yığıldığını görünce telefonu eline aldı.

SİRİ SAYESİNDE POLİSTEN YARDIM ALDI

Polisin numarasını bilmeyen Roman isimli çocuk Apple'nın Siri uygulamasını kullanarak polisi aradı. Polise annesinin hareketsiz olarak yerde yattığını ve nefes almadığını söyleyen çocuk telefondaki görevliye ev adresini de aktardı.

ANNESİNİN HAYATINI KURTARDI

İlk yardım ekipleri çağrıyı dikkate alarak adrese gidip anneye zamanında müdahale şansını yakaladı. Annenin kurtulduğu belirtilirken çocuklara ev adresini öğretmenin önemi vurgulandı.

Apple'ın Siri'si hayat kurtardı

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