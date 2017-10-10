Hangi ülkede çekildiği bilinmeyen bir görüntüde, bir savanın içinden geçen yolda, aslanların safarici grubun araçlarını sardığı görülüyor. Aracı koklayarak merakla inceleyen hayvanın dikkatini bir ara otomobilin tekerleri çekti. Ondan sonra olanlar oldu.

Arabanın tekerini patlatan aslan - İZLE

TEKERİ ÇİĞNEYEREK PATLATTI

Vahşi hayvan aracın tekerine doğru ilerlerken bir anda ona saldırarak ısırmaya başladı. Ancak lastiğin yumuşak yapısı aslanın keskin dişlerine dayanamayarak patladı. Patlamanın etksiyle çıkan ses ve gaz ile büyük korkuya kapılan aslanlar bölgeden kaçarak savanın derinliklerine gitti.

YEDEK LASTİK TAKTILAR

Aracın sahipleri, vahşi hayvanın kaçışının ardıdan otomobilden inerek lastiği değiştirdiler. Yanlarında bulunan yedek alstiği arabaya takan safariciler daha sonra yollarına devam ettiler.