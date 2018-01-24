Arap Birliği Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız oldu

Daha önce İsrail'in Kudüs kararıyla ilgili toplanan ve toplantıda kayda değer bir tepki vermeyen Arap Birliği'nden, bu kez Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklama geldi.

"ENDİŞELİYİZ"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geyt, “Suriye’nin kuzeyindeki durumu, özellikle de Türk ordusunun operasyon gerçekleştirdiği Afrin’deki durumu endişe ile takip ediyorum.” dedi.

"KRİZ ZORLAŞACAK"

Dışarıdan müdahalenin Suriye krizini yalnızca daha da zorlaşmasına neden olacağını belirten Geyt, ülkenin kuzeyindeki ve Doğu Guta’da gerginliğin tırmanmasının Astana görüşmelerinde varılan anlaşmalar doğrultusunda oluşan gerilimi azaltma rejiminin kırılganlığının kanıtı olduğunu söyledi.