Arap Birliği'nin hedefi Türkiye

1 ABD'de 5 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Californiya eyaletinde silahlı bir saldırgan, eşi dahil 5 kişiyi öldürdü. Olay mahallinden kaçmaya çalışırken şerif yardımcısıyla karşılaşan saldırgan kendini vurarak intihar etti

2 Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre sigara, alkol ve şişmanlık Avrupalıların en büyük sorunları olurken, Türkiye en az alkol tüketen ülkeler arasında.

3 Polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı 5 kişi yaralandı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin durdurmak istediği otomobilde bulunan şüpheliler kaza yaptı. Takla atan otomobildeki 5 kişi hafif yaralandı.

4 13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı Ordu'da gasp iddiasıyla yakalanıp tutuklanan ve 13 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun yazdığı mektup, yeni delileri gün yüzüne çıkardı.

5 CENTCOM'dan Körfez ülkelerine birleşme ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Votel, Körfez ülkelerine anlaşmazlıklarını bir kenara bırakma, İran'ın istikrarı bozma tehditlerine ve radikal örgütlere karşı birleşme çağrısında bulundu.

6 Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi Sınır dışı edilecek göçmenlere emniyet ekipleri refakat etti. Kontrolden çıkan otobüs devrildi ve kazada 17 polis yaralandı.