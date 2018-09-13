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Arap Birliği'nin hedefi Türkiye

İdlib'de Müslümanların üzerine bomba yağdırılmasına ve Filistin'deki zulme sessiz kalan Arap Birliği, Türkiye'nin Irak'tan çekilmesini istedi.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 07:21..
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Arap Birliği'nin hedefi Türkiye

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağan Kurulu, Sudan başkanlığında Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.

TEK HEDEFLERİ TÜRKİYE

Müslümanların zulme uğradığı bölgeler için bir karar alamayan Arap Birliği, Türkiye'yi hedef aldı.

Irak'ta bulunan Türk askerlerinin geri çekilmesini isteyen Arap Birliği, Irak'ın içişlerine karışılmamasını istedi.

Suriye'de yaşanan iç savaşta milyonlarca insan katledilirken sessiz kalan Arap Birliği, Filistin'de yaşanan zulme de istenilen tepkiyi vermediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

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