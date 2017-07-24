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Arap milletvekillerinden İsrailli bakana suçlama

Knesset’te Ortak Arap Listesi Bloku, İçişleri Bakanı Gilad Menaşe Erdan’ı kendilerini hedef alan bir kampanya yürütmekle suçladı.

24.07.2017 - 00:53
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Blok tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erdan’ın milletvekilleri Ahmed et-Tıybi ve Eymen Avde'ye yönelik provokatif kampanya yürüttüğü belirtilerek, bakanın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamına girmediği, aksine şiddete neden olabilecek suç eylemi olduğu ifade edildi.

"AKAN KANDAN POLİSLER SORUMLU"

Erdan'ın Mescid-i Aksa’nın girişlerine dedektörlerin yerleştirilmesinde ısrar etmesi nedeniyle akan kandan ve göstericilere ateş açan polislerden sorumlu olduğu kaydedildi.

Arap milletvekillerinden İsrailli bakana suçlama

"ATEŞLE OYNUYORSUNUZ"

Söz konusu kampanyanın, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarına zorla hakim olmakta ısrar ederek ateşi alevlendirdikleri gerçeğini gizleyemeceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu hükümetinin bakanları ateşle oynuyor ve sonra ateşten şikayet ediyorlar. İşgalin sürmesinden ve kan akmasından hükümet sorumludur, işgal sürdüğü müddetçe de sorumluluğu başkasına atamazlar."

İSRAİLLİ BAKAN ŞİKAYET EDİLECEK

Blok, “şiddete teşvik ve insanların hayatını tehlikeye atmak” suçlarından Erdan hakkında şikâyette bulunacaklarını duyurdu.

Açıklamada, Aksa’nın kapılarındaki tüm engellerin kaldırılması ve kapıların kontrolünün yeniden vakıflar idaresine geçmesi talep edildi.

Erdan, daha önce yaptığı açıklamada, Arap milletvekilleri Yahudilere karşı öldürme ve şiddete teşvik etmekle suçlamış, Tıybi ile Avde'nin ellerinin Yahudilerin kanıyla kirlendiğini ileri sürmüştü.

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