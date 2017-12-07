Arap turistler Uludağ'a akın etti

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü.

SICAKLIK ESKİ 13'E KADAR DÜŞÜYOR

Sıcaklığın sıfırın altında en düşük 13, en yüksek sıfırın altında 5 derece kaydedildiği Uludağ'da, kar yağışının pazar gününden itibaren yeniden başlaması bekleniyor.

ARAP TURİSTLER MEMNUN

Bu arada, yoğun sis nedeniyle "oteller bölgesi"nde görüş mesafesi zaman zaman 200 metrenin altına düşüyor. Sise rağmen Uludağ'a çıkan Arap turistler, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

3 METRELİK BUZ SARKITLARI

Öte yandan, otellerin çatısındaki buz sarkıtları uzunluğu 2 metreyi geçti.