Arap ülkelerinden Katar'a diyalog şartı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Katar kriziyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

TERÖRLE MÜCADELEDE İYİ NİYET VURGUSU

Dört Arap ülkesi, Doha yönetiminin terörizmle mücadelede iyi niyet göstermesi halinde diyaloğa hazır olduklarını duyurdu.

13 MADDELİK TALEP SUNULDU

Katar'a ambargo uygulayan ülkeler, daha önce 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve söz konusu liste Doha tarafından reddedilmişti.

TÜRK ASKERİNİN KATAR'DAKİ VARLIĞI

Talep listesinde Türk askeri üssünün kapatılması da vardı. Katar karşıtı blok, daha sonra listeyi yumuşatmış ancak yine istediği sonucu elde edememişti.

ABD'den gelen son mesajlar ise, Washington'ın krizin bitmesini beklediğini gösteriyor. Türkiye, krizin çıktığı günden bu yana Katar'a destek veren en önemli ülke konumunda.