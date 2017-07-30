taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Arap ülkelerinden Katar'a diyalog şartı

Dört Arap ülkesi, Doha yönetiminin terörle mücadelede iyi niyet göstermesi halinde diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

30.07.2017 - 15:07
  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, Katar kriziyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

TERÖRLE MÜCADELEDE İYİ NİYET VURGUSU

Dört Arap ülkesi, Doha yönetiminin terörizmle mücadelede iyi niyet göstermesi halinde diyaloğa hazır olduklarını duyurdu.

13 MADDELİK TALEP SUNULDU

Katar'a ambargo uygulayan ülkeler, daha önce 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve söz konusu liste Doha tarafından reddedilmişti.

TÜRK ASKERİNİN KATAR'DAKİ VARLIĞI

Talep listesinde Türk askeri üssünün kapatılması da vardı. Katar karşıtı blok, daha sonra listeyi yumuşatmış ancak yine istediği sonucu elde edememişti.

ABD'den gelen son mesajlar ise, Washington'ın krizin bitmesini beklediğini gösteriyor. Türkiye, krizin çıktığı günden bu yana Katar'a destek veren en önemli ülke konumunda.

İlginizi Çekebilir
McGurk Türkiye'yi El-Kaide'ye göz yummakla suçladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'un kullandığı Türkiye'yi suçlayan ifadeler dikkat çekti.
Almanya'da gece kulübüne silahlı saldırı
Almanya’nın Konstanz kentindeki bir gece kulübünde etrafa ateş açan saldırgan bir kişiyi öldürdü, 7 kişiyi de yaraladı.
Avustralya’da terör operasyonu: 4 gözaltı
Avustralya’nın Sidney kentinde, polislerin 5 eve yaptığı operasyonda 4 terör şüphelisi gözaltına alındı.
Almanya'daki teröristi bir Türk yakalattı
Hamburg'da süpermarketteki müşterilere saldırarak 5 kişiyi yaralayan saldırganı Ömer Ünlü isimli Türk ve çevredekiler etkisiz hale getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Bardakçı Kudüs'ün İngilizlere verilmesini anlattı

Murat Bardakçı Kudüs'ün İngilizlere verilmesini anlattı

113
Almanya'daki teröristi bir Türk yakalattı

Almanya'daki teröristi bir Türk yakalattı

59
Sezonun ilk El Clasico'su Barcelona'nın

Sezonun ilk El Clasico'su Barcelona'nın

9
Ahmet Hakan'dan Hüseyin Gülerce'ye: FETÖ yalaması

Ahmet Hakan'dan Hüseyin Gülerce'ye: FETÖ yalaması

120
Almanya'da gece kulübüne silahlı saldırı

Almanya'da gece kulübüne silahlı saldırı

106
FETÖ'cü savcıdan 15 Temmuz'da direnen halka hakaret

FETÖ'cü savcıdan 15 Temmuz'da direnen halka hakaret

78
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto FETÖ'cü uyarısı

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM