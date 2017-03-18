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Arda-Aslıhan aşkı yeniden alevlendi

Evlilik yolunda ilerlerken şok bir kararla ayrılan Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın aralarındaki buzların eridiği öğrenildi.

18.03.2017 - 09:16
  1. Haberler
  2. Magazin

Futbol hayatına Barcelona'da devam eden Arda Turan, geçtiğimiz kasım ayında Aslıhan Doğan ile ayrılmıştı.

BUZLAR ERİDİ, BARIŞ AN MESELESİ

Ayrılık sonra bir araya gelmeyen, İstanbul'da karşılaşınca birbirinden kaçan eski aşıklar, yeniden konuşmaya başladı.  Posta'nın haberine göre; ikilinin barışması artık an meselesi.

ASLIHAN NE DEMİŞTİ

Aslıhan Doğan, 2 hafta önce verdiği röportajda Arda Turan ile ilgili "İlişkiyi ihmal etmeye başlamıştık. Önceliklerimiz ve değerlerimiz değişmişti. Bazı şeyleri yitirdik. İleriye taşıyamayacağımızı gördük" açıklamasını yapmıştı.

Arda-Aslıhan aşkı yeniden alevlendi

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