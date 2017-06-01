Arda Kural: Hayranlarım beni şımarttı

Yapımcılığını DSS Yapım'ın, yönetmenliğini Gülşen Güner’in üstlendiği korku filmi “Nefrin”in basın lansmanına annesi Gülnur Kural ve erkek kardeşi Aral Kural ile birlikte katılan Arda Kural, zor günleri geride bıraktığını söyledi.

Ekranları bıraktığını söylediğini hatırlatan Arda Kural, “Ancak sevenlerim ve hayranlarım beni biraz şımarttılar ve geri döndürdüler. Kayıtsız kalamadım kendilerine. Geri dönüşümle ilgili olumlu tepkiler aldım. Hiçbir şey yapmayınca manevi olarak da sıkıntı çektim, maddi olarak da. Şimdi toparlıyorum kendimi” dedi.