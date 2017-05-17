Arda Turan basın mensuplarına trip attı

Günlerdir basında çıkan çapkınlık haberleri yüzünden canı sıkkın olan Arda Turan basın mensuplarıyla konuşmak istemedi.

Uçankuş'un haberine göre, gergin tavırlar sergileyen Turan ‘Arkadaşlar konuşacak bir şey yok’ diyerek hızlıca aracına bindi. Sergilediği tavırla herkesi şaşırtan Arda Turan’ın basına neden tavır yaptığı anlaşılamadı.

Cansel Çördük'e attığı mesajlar ortaya çıkan ünlü futbolcu, Instagram'dan yaptığı canlı yayında; "Sosyal medyada günde 1500 kişiyle konuşuyorum, bırakın bu magazin işlerini" demişti.

ŞALLI'DAN SONRA ÇÖRDÜK

Evlendirme programıyla tanınan Cansel Çördük’ün Hack’lenen hesabıyla özel yazışmaları da deşifre oldu. Sosyal medyaya sızan veriler arasında milli futbolcu Arda Turan ile yazışmaların da olduğu ortaya çıktı. Turan, daha önce de Ebru Şallı ile olan yazışmalarının ortaya çıkmasıyla günlerce magazin gündemini meşgul etmişti.