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Arda Turan eşiyle tatilde görüntülendi

Arda Turan ile oğulları Hamza Arda’ya 5.5 aylık hamile olan eşi Aslıhan Doğan, Bodrum’da görüntülendi.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 08:13..
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Arda Turan ve eşi önceki gün Bodrum Cennet Koyu’ndaydı. Sıcaktan bunalan futbolcu kendisini serin sulara bıraktı.

ARDA DOĞACAK ÇOCUĞUNU SEVDİ

Daha sonra teknenin iç kısmında Aslıhan Turan’ın şişmiş göbeğini ve doğacak çocuğunu seven Turan, eşinin göbeğini defalarca öperek sevmesi objektiflere böyle yansıdı.

Arda Turan eşiyle tatilde görüntülendi

Arda Turan eşiyle tatilde görüntülendi

"BİZİ ÇEKİYORLAR TOPARLAN"

Aslıhan Turan, teknenin ön kısmına gelerek ayaklarını suya soktu. Bu sırada Arda Turan, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark etti. Eşinin yanına gelerek "Bizi çekiyorlar, toparlan" diyerek ona havlu getirdi.

Turan ve eşi ilerleyen saatlerde botla açılarak Türkbükü’ne gitti.

Arda Turan eşiyle tatilde görüntülendi

Arda Turan eşiyle tatilde görüntülendi

Arda Turan eşiyle tatilde görüntülendi

Arda Turan eşiyle tatilde görüntülendi

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