Arda Turan evliliğe sıcak bakıyor

Barselonalı futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan’ın evlilik yolunda ilerleyen aşkları 2 yılın ardından Ekim 2016'da bitmişti.

Arda Turan kısa bir süre önce Aslıhan Doğan'ı, Kuruçeşme'de gözlerden uzak bir lokantada yemeğe davet etti. Arda Turan ile Aslıhan Doğan buluşmanın sonunda ilişkilerine ikinci bir şans daha verdi. Sürpriz barışmanın altından evlilik şartı çıktı.

İLİŞKİ TELEFONLA BAŞLADI

HT Magazin’in haberine göre her şey, A Milli Futbol Takımı'nın maçları nedeniyle Türkiye'de olan yıldız futbolcunun attığı mesajla başladı. Doğan, Turan'ın buluşma teklifine olumlu cevap verdi. Gizlice buluşan ikili, ayrı geçirdikleri günlerin ve ilişkilerinin muhasebesini yaptı.

TURAN'A EVLİLİK ŞARTI

Yakın çevrelerine göre, ayrılığın ardından, “İlişkiyi ileriye taşıyamayacağımızı gördüğümüz noktada birlikteliğimize son verdik.” diye açıklama yapan Doğan, Turan'a evlilik şartı koştu. Yıldız futbolcunun evliliğe sıcak baktığını söylemesiyle buzlar eridi.