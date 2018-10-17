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Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

Şarkıcı Berkay'la mahkemelik olan Arda Turan'ın başı dertten kurtulmuyor.

İHA | 17.10.2018 - 12:44..
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Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

İstanbul Sütlüce’de geçtiğimiz Temmuz ayında İmrahor Caddesi üzerinde Arda Turan’ın yaptırdığı otel inşaatının temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşanmış, tahliye edilen 4 katlı Ertürk Apartmanı çökmüştü.

Sütlüce’de Arda Turan’ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması nedeniyle binaları çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, zararları karşılanmadığı için Turan ve kardeşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

"ARDA TURAN'DAN ŞİKAYETÇİYİM"

Suç duyurusunun ardından savcılığa ifade veren bina sahibi Orhan Dal, “Usullere uygun olmayan kazı işlemleri yapılmış ve inşaatı üstlenen firma çalışanları gerekli tedbirleri almamışlardır. İhmale yol açılmasıyla binanın yanında bulunan binamızın istinat duvarı yıkıldı. Binayı tahliye ettikten sonra bir saat içerisinde bina komple yıkıldı. Belediyeden kira yardımı yapıldı ancak zararlarımın karşılanması için muhatap bulamadım. Diğer bina sakinleriyle birlikte mağduruz. İnşaat sahipleri Arda Turan ve Okan Turan ile diğer sorumlular hakkında şikayetçiyim” dedi.

Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

Çöken binanın sahibi konuştu ViDEO

Bina sahibi çökmeye, yan parseldeki otel inşaatının neden olduğunu savunurken, projenin sahibi futbolcu Arda Turan ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, yağmur sonrası yaşanan çökme nedeniyle yıkımın yaşandığını belirtmişti. Turan tarafından yapılan açıklamada, araziyle ilgili tüm işlemlerin yasalara uygun olduğu, ruhsatsız ve hukuksuz en ufak bir şeyin olmadığı belirtilmişti.

Sütlüce'de çöken binanın yıkılma anı ViDEO

Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

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